هل دخلت دول المغاربية منطقة خطر الجفاف المحدق؟

خاص بالعالم

وقال المرزوقي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان الاشكاليات المائية المتعددة في تونس التي ترصد سنوياً من قبل المرصد التونسي للمياه، هذا يؤكد ما نبه منه المرصد منذ نشأته عام 2016 اهمية اعلان حالة الطوارئ المائية، معتبراً ان ناقوس الخطر موجود منذ سنوات، ولكن الازمة حالياً في اوجهها وبامكانها ان تتفاقم اكثر.

من جانبه، اكد الكاتب الصحفي محمد العوني، ان هناك خطر محدق بدول المغاربية بسبب توالي الجفاف الذي تراكم منذ سنوات خاصة في الشهور الاخيرة ازداد الخطر بعد ازدياد المشاكل الموارد المائية سواء كانت جوفية او سطحية نتيجة غياب استراتيجيات ضرورية من اجل تفادي هذا الخطر.

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..