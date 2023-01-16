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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا.

العالم- أسيا والباسفيك

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، مساء أمس الأحد، أن" الزلزال ضرب على عمق 80 كم عند دائرة عرض 2.12 شمالا، وخط طول 97.98 شرقا".

ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 7.6 درجة ريختر، ضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا، في التاسع من يناير الجاري، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وفي نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر جزيرة جاوا الإندونيسية، أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

وتقع إندونيسيا في منطقة تعد الأكثر نشاطا للزلازل على الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.

ويسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية سنويا، بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.

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