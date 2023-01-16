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رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة

رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني مساء الاحد، ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة.

العالم - العراق

وقال بيان رسمي، "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وتم خلال اللقاء بحث التطورات العامة على الصعيد الوطني وأهمية المضي في تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة، وخصوصاً ما يتصل بشكل مباشر بمتطلبات واحتياجات المواطنين وبما يحقق تقديم أفضل الخدمات لهم".

وتم التأكيد بحسب البيان على "ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة"، وأشار رئيس الجمهورية إلى "استعداده للموافقة عليها فور ورودها وذلك للبدء بتنفيذ الخطوات العملية اللازمة لتطوير الواقع الخدمي".

ولفت البيان الى أن "رئيس الوزراء أطْلع رئيس الجمهورية، على نتائج زيارته إلى ألمانيا ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك، كذلك أطر التعاون والمشاريع الاستثمارية مع الجانب الأوروبي في مختلف القطاعات وبالخصوص في مجال الكهرباء واستثمار الغاز والطاقة والمشاريع الأخرى المتعلقة بتطوير البنى التحتية".

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رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة