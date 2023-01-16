وصول عسكريين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على 'باتريوت'

العالم- الأزمة الأوكرانية

وحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تم إرسال مقطع فيديو لهبوط طائرة في مطار فورت سيل الإقليمي على متنها 90-100 عسكري أوكراني سيبدأون التدريب على تشغيل نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" في قاعدة فورت سيل بأوكلاهوما هذا الأسبوع.

وكان البنتاغون قد أكد في وقت سابق أن" الجيش الأوكراني سيتدرب على تشغيل "باتريوت" في أوكلاهوما"، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر إن "الأمريكيين يتوقعون أعدادا ما بين 90-100 عسكريا أوكرانيا لاستخدام وصيانة أنظمة "باتريوت" في غضون بضعة أشهر، والتي تضمنت أحدث حزمة مساعدات إلى كييف أول بطارية منها".

في سياق متصل، وافق المجلس التشريعي في أوكلاهوما الأسبوع الماضي على" قرار بشأن عدم قبول مبادرة السلطات الفدرالية بإرسال قوات أوكرانية إلى الولاية، حيث لفت السيناتور المحلي ناثان دام، في نص القرار، الانتباه إلى حادث سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بولندا ومقتل اثنين من المدنيين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن" الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط على مستوى توريد الأسلحة، ولكن أيضا على مستوى تدريب الأفراد العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".