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الهيئة التنظيمية للأسرى تقـــرر إغلاق سجن النقب

الهيئة التنظيمية للأسرى تقـــرر إغلاق سجن النقب
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الهيئة التنظيمية للأسرى اليوم الاثنين، "إغلاق سجن النقب وتعليق كافة مناحي الحياة، مهددة بعدم عودة الحياة  إلى طبيعتها إلا بعودة كافة الأسرى اللذين تم نقلهم من السجن مؤخرا".

العالم- فلسطين

قرار الهيئة التنظيمية يأتي بعد ساعات قليلة من إقدام إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في سجن "مجدو" بنقل (70) أسيرًا يقبعون في قسم (8)، حيث نقلت (40) أسيرًا.

فيما أعلنت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي عن"تنفيذ خطوات احتجاجية في سجون إيشل ورامون والنقب ومجدو ردًا على قمع الأسرى عبد عبيد والكادر التنظيمي في سجن مجدو".

وأفاد نادي الأسير، أنّ" إدارة سجن "مجدو" نقلت أمس (40) أسيرًا، ومن المتوقع اليوم الإثنين أن يتم نقل (30) أسيرًا آخرين".

‏ولفت نادي الأسير، إلى أنّ" عملية النقل هذه تأتي بعد نحو أسبوع من عملية نقل، جرت بحقّ (80) أسيرًا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وخلالها نفّذت قوات خاصة عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى".

‏من الجدير ذكره أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية العام الماضي، 4700 أسير وأسيرة.

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