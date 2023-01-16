إيران تعزي النيبال في حادث تحطم طائرة ركاب مدنية

العالم - ايران

وفي تغريدة على تويتر عبرت وزارة الخارجية عن أحر التعازي وأصدق المواساة، في ضحايا تحطم طائرة الركاب النيبالية الذي اودى بحياة 72 راكبًا.

وأعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها ليرقد المتوفين في سلام أبدي وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

واعلنت شركة "يتي" للطيران في نيبال امس الاحد عن تحطم طائرة تابعة لها غرب البلاد ومصرع جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 72.

وكانت الطائرة في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان كان على متنها 72 شخصا، بينهم (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم، ومن بينهم أيضا 3 رضع و3 أطفال.