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من هو رونين ليفي "رجل الظل" باتفاقيات التطبيع مع الدول العربية؟

من هو رونين ليفي
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

"رونين ليفي" من "رجل الشاباك" الى "رجل التطبيع" الى مدير عام لوزارة خارجية الاحتلال، كشفت عنه حكومة نتنياهو الجديدة بعد ان حجبت صورته واسمه لمدة طويلة.

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من هو رونين ليفي "رجل الظل" باتفاقيات التطبيع مع الدول العربية؟

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