التقارب السوري التركي ومصير الشمال

العالم - صدى سوريا

في الوقت نفسه طلبت ميلشيا "قسد" من الاميركيين تجديد الوساطة بينها وبين الاتراك لبحث امكانية الوصول الى تسوية معهم على قاعدة فصل ملف "حزب العمال الكردستاني" عن ملفها مبدية استعدادها لمنح امتيازات اقتصادية للاتراك في مناطق سيطرتها، التقارب السوري التركي موضع

تستمر ردود الفعل في مناطق سيطرة ميلشيا "قسد" الرفض لمساعي التقارب السوري التركي في ظل ما يبدو انها خطة مدعومة من واشنطن لمواجهة هذا التقارب افشاله او الحد من نتائجه على اعتبار انه سيأتي على حساب مناطق سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا وسيؤثر في الوجود الاميركي في المنطقة ليبقى السؤال الذي يتردد ما هو مسير مناطق شمال وشمال شرق سوريا.

ناقش برنامج "صدى سوريا" في أحدث حلقاته " هذه المواضيع مع كل من عضو مجلس الشعب عن محافظة الحسكة على جدعان، والمحلل السياسي حنا عيسى.

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