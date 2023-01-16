الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

التقارب السوري التركي ومصير الشمال

الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

يشكل مسير مساحة جغرافية واسعة تقدر بربع اراضي سوريا وتسيطر عليها ميلشيا "قسد" محورا رئيسيا من محاور التفاوض بين أنقرة  ودمشق، ما دفع "قسد" الى فتح ابواب الحوار مع دمشق وهو مسار يراه الكثيرون انه محاط بعقبات عدة تخلقها "قسد".

العالم - صدى سوريا

في الوقت نفسه طلبت ميلشيا "قسد" من الاميركيين تجديد الوساطة بينها وبين الاتراك لبحث امكانية الوصول الى تسوية معهم على قاعدة فصل ملف "حزب العمال الكردستاني" عن ملفها مبدية استعدادها لمنح امتيازات اقتصادية للاتراك في مناطق سيطرتها، التقارب السوري التركي موضع

تستمر ردود الفعل في مناطق سيطرة ميلشيا "قسد" الرفض لمساعي التقارب السوري التركي في ظل ما يبدو انها خطة مدعومة من واشنطن لمواجهة هذا التقارب افشاله او الحد من نتائجه على اعتبار انه سيأتي على حساب مناطق سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا وسيؤثر في الوجود الاميركي في المنطقة ليبقى السؤال الذي يتردد ما هو مسير مناطق شمال وشمال شرق سوريا.

ناقش برنامج "صدى سوريا" في أحدث حلقاته " هذه المواضيع مع كل من عضو مجلس الشعب عن محافظة الحسكة على جدعان، والمحلل السياسي حنا عيسى.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

"ثوار سوريا".. يقاتلون في أوكرانيا تحت لواء الناتو و زيلينسكي!

مقتل 3 جنود سوريين بقصف شنته "النصرة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران وباكستان توقعان مذكرة تفاهم لتنمية التجارة

تيك توك: إزالة 310 آلاف مقطع فيديو في الأردن والمباحثات جارية لرفع الحظر

شاهد آل سعود يجسد صورة الخائن فى التاريخ العالم

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

الاحتفالات تعم شوارع العراق.. المنتخب العراقي يتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على قطر+فيديو والصور

أردوغان يناشد بوتين رسميا التوسط بين تركيا وسوريا