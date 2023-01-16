معرض ايران الصناعي التخصصي يبدا اعماله في باكستان

العالم - ايران

وافادت ارنا، ان هذا الحدث هو الثالث من نوعه في غضون الاشهر الاخيرة، الذي يتحقق بجهود القنصلية الايرانية العامة في عاصمة باكستان الاقتصادية "كراتشي.

وجرت مراسم افتتاح "معرض ايران الصناعي"، صباح اليوم الاثنين على ارض المعارض الدولية في كراتشي، برعاية رئيس منظمة التطوير التجاري الايرانية "علي رضا بيمان باك"، وحضور حاكم بلدة سند "محمد كامران تيسوري"، والقنصل العام الايراني في كراتشي "حسن نوريان" الى جانب رئيس واعضاء غرفة التجارة الباكستانية.

و ورد في هذا التقرير، ان المعرض لقي ترحيبا كبيرا في بداية نشاطاته، باعتباره خطوة مؤثرة في سياق رفع الحظر عن قائمة المنتجات وفقا لاتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة بين طهران واسلام اباد.

وقال "محمد رضا براهويي" المدير التنفيذي لهذا الحدث التجاري الايراني، ان ما يقرب عن 50 شركة تمثل مختلف محافظات الجمهورية الاسلامية، تعرض منتجاتها في معرض ايران الصناعي التخصصي، وبما يشمل شتى المجالات مثل صناعة البلاستيك والنفط والنحاس ومواد البناء والاجهزة الميكانيكية و...