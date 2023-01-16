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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الكرملين: اردوغان وبوتين بحثا أهمية العملية للعمل المشترك لروسيا وتركيا وايران في اطار عملية استانة للعمل من أجل التسوية السورية
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الكرملين: اردوغان وبوتين بحثا أهمية العملية للعمل المشترك لروسيا وتركيا وايران في اطار عملية استانة للعمل من أجل التسوية السورية
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.