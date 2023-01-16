الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين: اردوغان وبوتين بحثا أهمية العملية للعمل المشترك لروسيا وتركيا وايران في اطار عملية استانة للعمل من أجل التسوية السورية

الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد وكر الارهاب الفكري في فرنسا.. مَنْ يوجهه ولماذا؟

وزير الثقافة: معرض الكتاب الدولي أكبر حدث ثقافي في المنطقة

الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي مع إيران قائم.. ومفاوضاته مستمرة

تدريبات عسكرية جوية مشتركة بين اليابان والهند لتعزيز العلاقات الأمنية

مماطلة فاضحة في محاكمة الداعية السعودي حسن فرحان المالكي

تونس: انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية من اجل 131 مقعدا برلمانيا