وزير الثقافة: معرض الكتاب الدولي أكبر حدث ثقافي في المنطقة

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وأكد وزير اسماعيلي ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار كل الامكانات التي من شأنها ان تحافظ على عظمة هذا المعرض، مشددا على أنه ولحسن الحظ فإن الدورة السابقة من المعرض المذكور ورغم قيود انتشار فايروس كورونا الا انه اقيم على أفضل شكل.

وأشار الى تأسيس أمانة دائمية لمعرض الكتاب وقال: ان ذلك يعتبر قرارا مهما ومناسبا حيث يجب أن يحصي كل نقاط القوة والضعف في الدورة السابقة والعمل على عقد اجتماعات متعددة لدراسة تلك النقاط في مجلس تحديد سياسة هذا المعرض.

وشدد " اسماعيلي " على ضرورة اقامة معرض الكتاب الدولي بأفضل شكل وذلك لدوره في ايجاد النشاط الثقافي – الاجتماعي في المجتمع، مؤكدا ضرورة تعزيز البنى التحتية وتشكيل لجنة خاصة لادارة مختلف قضايا المعرض.

وأعرب عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية عن اعتقاده بأن الحضور الفاعل لدور النشر التابعة للجامعات في معرض طهران للكتاب، سيؤدي الى المزيد من الاجتماعات العلمية والثقافية للطلبة الجامعيين.