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رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ والفريق المرافق له

الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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