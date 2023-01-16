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بانوراما: المبعوث الاممي في صنعاء.. وهل الاستحقاق الانتخابي يمنح تونس الاستقرار؟

بانوراما: المبعوث الاممي في صنعاء.. وهل الاستحقاق الانتخابي يمنح تونس الاستقرار؟
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة الضوء على .. مباحثات المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في العاصمة صنعاء مباحثات في إطار جهوده لحل الأزمة في اليمن وتجديد الهدنة وتوسيعها.

العالم - بانوراما

تأتي زيارة المبعوث الأممي قبل ساعات على انعقاد الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن، إذ من المقرر أن يقدم غروندبرغ إحاطة عبر دائرة تلفزيونية لمجلس الأمن.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... بدء الحملة الانتخابية للدورة الثانية للتشريعيات في تونس وتتواصل إلى يوم الـ27 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وافادت تقارير صحفية أن هناك مخاوف حقيقية من عزوف المواطنين عن التصويت على غرار الدورة الأولى التي شهدت إقبالا بلغت نسبته احد عشر بالمئة فاصل اثنين، ما قد يضعف من مشروع قيس سعيد الرئاسي الذي بدأ بإرسائه منذ العام 2021.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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