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تيك توك: إزالة 310 آلاف مقطع فيديو في الأردن والمباحثات جارية لرفع الحظر

تيك توك: إزالة 310 آلاف مقطع فيديو في الأردن والمباحثات جارية لرفع الحظر
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة في بيان الإثنين أنه يجري محادثات مع السلطات الأردنية بهدف رفع الحظر المفروض عليه.

العالم _ الأردن

وقال التطبيق في بيان "لدينا إيمان كامل أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيك توك بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن الذين وجدوا موطنا للتعبير الإبداعي على منصتنا".

وأشار الى متابعة الملايين في الأردن لحسابات وهاشتاغات على تيك توك.

وأوضح أن "فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك القواعد الاجتماعية"، مؤكدة إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي .

ووفقا للتطبيق "تمّت إزالة 310,724 مقطع فيديو في الأردن، 86,6% منها (...) قبل تلقى أي مشاهدات".

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تيك توك: إزالة 310 آلاف مقطع فيديو في الأردن والمباحثات جارية لرفع الحظر

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