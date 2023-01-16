قراءة في محطات اهتمام الإعلام العبري(مقدمة)

العالم - العين الاسرائيلية

هذه التهديدات تأتي في ظل تحذيرات من خبراء "اسرائيليين" بالحالة المتقهقرة في العقيدة القتالية لجيش الاحتلال.

في الملف الآخر تبدي أوساط صهيونية مخاوفها من تعزيز ايران الدفاعات الجوية في سوريا بما يضع حدا للإعتداءات الصهيونية على الاراضي السورية.

أما الملف الثالث فهو التطبيع مع السعودية الذي ياخذ شكلا عمليا تحدثت عنه وسائل اعلام عبرية.

هذه المواضيع وسواها ناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" في أحدث حلقاته مع الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي.

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