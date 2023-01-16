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شاهد آل سعود يجسد صورة الخائن فى التاريخ العالم

الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

الخيانة قديمة بقدم التاريخ ومستمرة باستمرار البشرية، ولم يكن الشرق الإسلامي سباقا إلى ظاهرة خيانة الأمة والأوطان، ومع ذلك؛ فقد شهدت الدول العربية التي تطل على الخليج الفارسي في غزو العراق أو معركة الحواسم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت في 19 آذار/مارس 2003 (جوا) عدة خيانات أدت إلى سقوط المناطق والمدن الإسلامية ذات الأهمية الكبيرة في العراق بيد العدو الأمريكي.

العالم _ السعودية

نتكلم في هذا الفيديو عن أشهر خونة في التاريخ العربي، نعم هذه بغداد في مشهد لن ننساه ابداً، كما اننا لن ننسى أن الطائرات التي نفذت ذلك الهجوم انطلقت من الاراضي السعودية، ولكي يعلم الجميع أن من تآمر على العراقيين ودمر العراق لن يقف مع اليمن واليمنيين ابداً ..!

مقطع بسيط من تاريخ خونة آل سعود؛ ومن يستحق لقب الخائن الأشهر حاليا، نعم تاريخ المسلمين مثل أي تاريخ هو تاريخ الناس والحياة، فلحظات الانهيار قد تكون أشد كشفا للحقيقة من لحظة الصعود.

وهذه الوجيزة محاولة لاستقراء بعض الهزائم والخيانات في تاريخنا؛ لنحكي كيف توغل المحتل؟وكيف أنها لم تكن قصة جيش قد هزم.

وقد كتب الناشط اليمني عبدالله السالمي في تغريدة على حسابه بتطبيق تويتر قائلا : "هذه بغداد في مشهد لن ننساه ابداً كما اننا لن ننسى أن الطائرات التي نفذت ذلك الهجوم، انطلقت من الاراضي السعودية، قمت باعادة نشر هذا الفيديو لكي يعلم الجميع أن من تآمر على العراقيين ودمر العراق لن يقف مع اليمن واليمنيين ابداً ..!"

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