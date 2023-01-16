غروندبرغ في صنعاء قبل ساعات من جلسة لمجلس الامن

العالم - خاص بالعالم

وتحولت العاصمة صنعاء الى محور زيارات وفود عربية واممية، بما يرتبط بمسألة تمديد الهدنة. واليوم وصل الى صنعاء المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قادما من الأردن، في إطار جهوده لحل الأزمة في اليمن، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل غروندبرغ حول زيارته ومدتها.

غروندبرغ سيجري مباحثات مع المسؤولين اليمنيين حول تطورات أزمة اليمن في زيارة هي الاولى له منذ مطلع العام الجاري. ملفات غروندبرغ ستتناول ايضا سبل تجديد الهدنة في البلاد، والدفع بمسار الحل السياسي للأزمة.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي بالتزامن مع عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول اليمن، مع احاطة من صنعاء يقدمها غروندبرج، حول جهوده الأخيرة لإحياء اتفاق الهدنة، وزيارته لمسقط ومباحثاته مع كبار المسؤولين العمانيين حول الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والعمل نحو تسوية سياسية في البلاد.

وقبل زيارة غروندبرغ زار وفد من سلطنة عمان العاصمة صنعاء لمدة 4 ايام، يرافقه رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، لبحث تجديد الهدنة في اليمن، ولاستكمال التباحث ونقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع الجانب السعودي والأطراف الدولية إلى قيادة صنعاء، وسط ثوابت القيادة اليمنية في ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار عن البلاد وخروج الأجانب من اليمن.

وجاءت زيارة الوفد العماني إلى العاصمة اليمنية استكمالا للنقاشات حول سبل إنهاء العدوان والحصار السعوديين على اليمن، وتلبية لمطالب الشعب اليمني كحقوق طبيعية وإنسانية لا يتم السلام بدونها.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت صنعاء وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية إلى طريق مسدود بسبب تعنت تحالف العدوان السعودي أمام المطالب اليمنية الإنسانية والطبيعية. عدوان تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، واسفر عن 377 ألف ضحية بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.