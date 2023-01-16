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الخارجية الايرانية: الضجة التي تثيرها بريطانيا في ظل دعم بعض ادعياء حقوق الانسان الاوروبيين تدل على هروبهم من القانون وانتهاكهم له

الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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