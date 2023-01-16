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أوكرانيا توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على 18 مليار يورو

أوكرانيا توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على 18 مليار يورو
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

وقعت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، تنص على إمداد كييف بمبلغ 18 مليار يورو، كقرض مالي مسهل بفترة سداد تصل إلى 35 عاما.

العالم _ أوروبا

وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، عبر "تويتر"، بأن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وقعا مذكرة تنص على دعم الاقتصاد الأوكراني بمبلغ 18 مليار يورو".

وأضاف، أن كييف ستستلم 3 مليارات يورو كدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، خلال الأسبوع الجاري.

ووافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في الـ 9 من نوفمبر 2022، وعرضت خلاله برنامجا جديدا لدعم الائتمان المالي لأوكرانيا، بقيمة 18 مليار يورو عام 2023، ومنح أوكرانيا فترة سداد تصل إلى 35 عاما، بحيث تشرع بالسداد عام 2033.

وأفادت المفوضية الأوروبية، بأنها ستشرع بتحويل الأموال إلى أوكرانيا على دفعات، بداية العام 2023.

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