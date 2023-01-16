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طهران تعتبر التصريحات المنسوبة لرئيس كوريا الجنوبية في الامارات تبين عدم الاطلاع على العلاقات التاريخية بين ايران ودول الخليج الفارسي

الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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