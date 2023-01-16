بريطانيا تطالب ألمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

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وقال وزير الدفاع أمام البرلمان البريطاني، يوم الاثنين: "تشير التقارير إلى أن بولندا ترغب بتوريد عدد من دبابات "ليوبارد"، وفنلندا ترغب بذلك أيضا. وكل ذلم متعلق الآن بقرار الحكومة الألمانية، وليس فقط بما إذا ستورد ألمانيا الدبابات الخاصة بها، بل وبما إذا ستسمح للدول الأخرى بذلك".

وأضاف: "أود أن أدعو زملائي الألمان للقيام بذلك".

يذكر أن الرئيس البولندي أندجيه دودا قد أعلن في وقت سابق عن نيته توريد 14 دبابة ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد"، لكن توريدات المعدات الألمانية الصنع تتطلب موافقة برلين.

كما أعربت فنلندا عن استعدادها لتقديم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، لكن ذلك يتطلب موافقة ألمانيا أيضا.

أما ألمانيا نفسها، فقد أعلنت عن إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"، لكنها أشارت إلى أنها ستقوم بذلك "بالتنسيق مع الشركا فقط".

وتجدر الإشارة إلى أن المناقشات بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" تجري على خلفية التحضيرات لاجتماع جديد للدول الداعمة لأوكرانيا في إطار ما يسمى بـ"صيغة رامشتاين"، يوم 20 يناير الجاري.