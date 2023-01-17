العدوان على الضفة عود ثقاب الانتفاضة

العالم - مع الحدث

الى أين تأخذ وحشية حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين الضفة المحتلة؟

هل القتل والاعتقالات والمداهمات ستشعل الإنتفاضة المسلحة؟

ما خيارات الفلسطينية والفصائل المقاومة لمواجهة الاحتلال؟

ماذا ستقدم القمة الفلسطينية الاردنية المصرية في القاهرة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سمير لباني، والأکاديمي والباحث السياسي د. سعيد يقين، الکاتب والنائب السابق في البرلمان الاردني حمادة فراعنة.