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العدوان على الضفة عود ثقاب الانتفاضة

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

لم يختلف المشهد في الضفة الغربية المحتلة؛ قتل واعتقالات ومداهمات للمدن والمخيمات في عدوان قديم جديد تستکمله حکومة نتنياهو بنفس ارهابي متطرف في ظل صمت رسمي عربي قطعته قمة مصرية اردنية فلسطينية في القاهرة ببيان بلاغي کلامي يدين العدوان.

العالم - مع الحدث

الى أين تأخذ وحشية حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين الضفة المحتلة؟

هل القتل والاعتقالات والمداهمات ستشعل الإنتفاضة المسلحة؟

ما خيارات الفلسطينية والفصائل المقاومة لمواجهة الاحتلال؟

ماذا ستقدم القمة الفلسطينية الاردنية المصرية في القاهرة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سمير لباني، والأکاديمي والباحث السياسي د. سعيد يقين، الکاتب والنائب السابق في البرلمان الاردني حمادة فراعنة.

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