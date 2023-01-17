شاهد.. تفاعل نشطاء التواصل مع أهم الأحداث في العالم العربي

العالم - هاشتاغ

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أن محكمة تابعة للنظام السعوي قضت بالإعدام على الداعية عوض القرني بتهمة "معاداة المملكة" عبر نشر آرائه العلنية على تويتر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الداعية عوض القرني تم الحكم عليه بالإعدام لاستخدامه تويتر وواتساب رغم أن حكام السعودية هم من كبار المستثمرين على منصات التواصل الاجتماعي.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ينتهج سياسات الإنفاق والتي حولته من أداة لتلميع سمعته إلى جنون رياضي يحرق مليارات الدولارات من ميزانية الدولة.

كلف إنفاق محمد بن سلمان على الرياضة ميزانية الدولة مليارات الدولارات وتدخل شخصيًا في أعلى الصفقات المعلنة، مثل صفقة نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كلاعب وسفير في صفقة 430 مليون دولار.

والى موضوع آخر.. تظاهر عشرات الآلاف مساء السبت، في تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة وتدخلها في القضاء.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضا لتدخل الحكومة اليمينية بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه مسّا بالديمقراطية وانقلابا عليها.

في سياق ثاني، استشهد الفلسطيني أحمد حسن عبد الجليل كحلة صباح الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلواد برام الله في الضفة الغربية المحتلة، وزعمت سلطات الاحتلال أن احمد كحلة لوّح بالسكين تجاه الجنود، الذي قاموا بإطلاق النار صوبه، حيث أصيب بجروح خطيرة جدا، واستشهد لاحقا.

أما في ذكرى الثورة التونسية، التي أدت الی سقوط الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011 خرجت مظاهرات تندد بسياسات الرئيس قيس سعيّد.

وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد واسقاط الانقلاب، فيما قامت الشرطة بغلق المداخل والمنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بتركيز حواجز حديدية ودوريات أمنية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..