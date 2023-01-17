الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

العالم- تونس

وأفادت قناة "نسمة" التونسية، فقد "نص الأمر علي، أنه يدعي الناخبون يوم الأحد ٢٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٣ للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية بها وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلي السادسة مساء".

وانطلقت، أمس الإثنين، الحملة الدعائية للانتخابات لتتواصل إلى يوم الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني، على أن تعلن النتائج الأوليّة يوم الأربعاء 1 فبراير/ شباط المقبل، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثاني إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس/ آذار المقبل.

وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل، ورحبت الحركة المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها.