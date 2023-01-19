هل يجب أن تمارس ساعة كاملة من الرياضة حتى تحصل على فوائدها؟

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والجواب: لا، وفق ما تؤكده تقارير طبية.

ومع أن كثيرين يظنون أن ممارسة الرياضة لفترة قصيرة ليست مفيدة، إلا أن المعطيات العلمية تؤكد أن الرياضة مفيدة، حتى لو كانت لدقيقة واحدة.

يمكن عبر ممارسة تمرين لفترة قصيرة -5 دقائق مثلا- الحصول على فوائد الرياضة، مثل نوم أفضل وزيادة مستويات الطاقة.

كما تساعدك دفعات النشاط هذه في التحكم بالوزن، وذلك عبر حرق بعض السعرات الحرارية.

يمكنك ممارسة المشي السريع لمدة 5 دقائق في استراحة الغداء، ويمكنك ممارسة تمرين المعدة والضغط، لمدة 3 دقائق في مكتبك، فكل دقيقة تُحدث فرقا.

ومع أن التمارين المنتظمة لساعة أو 30 دقيقة تحرق مزيدا من السعرات الحرارية، فإن عدم قيامك بها -بسبب ضيق وقتك مثلا- لا يعني أن ممارسة النشاط البدني على فترات قصيرة ليس مفيدا.

يمكن عمل 6 جولات نشاط، كل واحدة 5 دقائق، فتحصل على 30 دقيقة من التمارين يوميا، المهم أن تتحرك. وفي الحقيقة، عادة ما يكون القيام بنشاط ما أفضل من عدم القيام بأي شيء.

وبشكل عام، وفقا لموقع "مايو كلينيك" (mayo clinic) الطبي، احرص على ممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 30 دقيقة يوميا على الأقل.