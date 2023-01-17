قوات الاحتلال تقتحم قباطية وبرقين بجنين واندلاع اشتباكات مسلحة + فيديو

العالم - فلسطين

واشارت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر أمنية، ان قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، حيث تصدى مقاومون لها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبدورها، قالت سرايا القدس- مجموعات قباطية: "إنه بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات الناسفة بشكل مباشر".

وفي ذات الإطار اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب مدينة جنين، فيما رد مقاومون بإطلاق النار تجاه الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة برقين على أطراف مدينة جنين، حيث دارت اشتباكات بين عنيفة مقاومين وقوات الاحتلال في المكان.

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