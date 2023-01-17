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بسبب تراكم الثلوج..

بعض الطرقات الجبلية في لبنان لا زالت مقطوعة

بعض الطرقات الجبلية في لبنان لا زالت مقطوعة
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدى استمرار الطقس العاصف والممطر في لبنان الى قطع بعض الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج.

العالم _ لبنان

وافادت غرفة التحكم المروري اليوم الثلثاء، ان طرق عيناتا - الارز كفردبيان - حدث بعلبك والعاقورة - حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يستمر تأثير المنخفض الجوّي المتمركز حاليًا شمال شرق مصر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط، ما يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة وثلوج، حتى مساء اليوم حيث ينحسر تدريجيا نحو الشرق.

ومن المتوقع ان تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع اعتباراً من يوم الأربعاء تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع.

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