بعض الطرقات الجبلية في لبنان لا زالت مقطوعة

العالم _ لبنان

وافادت غرفة التحكم المروري اليوم الثلثاء، ان طرق عيناتا - الارز كفردبيان - حدث بعلبك والعاقورة - حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يستمر تأثير المنخفض الجوّي المتمركز حاليًا شمال شرق مصر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط، ما يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة وثلوج، حتى مساء اليوم حيث ينحسر تدريجيا نحو الشرق.

ومن المتوقع ان تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع اعتباراً من يوم الأربعاء تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع.