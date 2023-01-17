وزير الخارجية يتوجه الى تركيا

العالم - ايران

وسيبحث وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة مع المسؤولين الأتراك، العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد اعلنت أمس الاثنين أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو سيبحث خلال لقائه يوم الثلاثاء في تركيا مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة والعالم.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان إلى تركيا بعد توليه هذا المنصب، حيث زار أنقرة في 27 حزيران /يونيو العام الماضي.