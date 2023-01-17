القضاء السعودي يغلظ الأحكام بحق عائلة 'سفر الحوالي'

العالم- السعودية

وقال الناشط الحقوقي عبد الرحمن الحوالي، إن "القضاء غلظ الأحكام بحق عائلة د. سفر حيث أصدر حكم السجن لـ 14 عاما بحق سعدالله عبدالرحمن الحوالي، و17 عاما بحق عبدالرحمن سفر، و16 عاما بحق عبدالله سفر، و15 عاما بحق عبدالرحيم سفر، و10 أعوام بحق مدير مكتب د. سفر “د. اسماعيل”".

وتأتي هذه الأحكام في ظل القمع المفرط الذي يتبعه ابن سلمان بحق أبناء المملكة، لاسيما من المؤثرين والمعبرين عن الرأي والأكاديميين.

يذكر أن الدكتور سفر الحوالي قد دخل المعتقلات الحكومية تعسفيا قبل 1649 يوما؛ بسبب مسودة كتاب ألّفه ينتقد الوضع في السعودية والحكم فيها، ويعد الحوالي باحث ومفكر وعالم شرعي من رموز الصحوة وعلماء الدين في المملكة.

المصدر: مؤسسة سند الحقوقية