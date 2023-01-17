شاهد.. هكذا وصف الرئيس الشيشاني الحرب في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

اعتبر قاديروف أن أوروبا تعاني مشاكل على المستوى الداخلي، على عكس روسيا والشيشان، اللتان تعيشان حالة هدوء.

وفيما قد يبدو تأييدا لتصريحات قديروف، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن زيارة الوزير الروسي سيرجي شويجو لقواته التي تقاتل في أوكرانيا، وتقديم الشكر والجوائز لهذه القوات.

الهدوء الذي تحدث عنه قديروف، عكره اعلان النرويج احتجازها لروسي قالت إنه قائد سابق في مجموعة فاغنر الروسية، طلب اللجوء بعد انشقاقه عن المجموعة، وهروبه إلى النرويج، وأوضح محاميه أن الروسي أندري ميدفيديف، محتجز بتهمة الدخول غير القانوني إلى البلاد، وأنه جندي سابق في الجيش الروسي.

الجيش الذي تتهمه أوروبا وكييف بارتكاب جريمة حرب، بعد الضربات الصاروخية التي طالت عدة مناطق أوكرانية منها دنيبرو، التي أصاب صاروخ مبنى سكنيا فيها، وقالت كييف أنه راح ضحيته أكثر من أربعين قتيلا، اكثر من مئة بين جرحى ومفقودين، ضربة اخلى الكرملين مسؤوليته عنها، وقال على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن المأساة قد تكون نجمت عن نيران المضادات الجوية الأوكرانية.

النفي الروسي لم تعره أوروبا أي اهتمام، حيث وصفت السويد القصف في دنيبرو بجريمة حرب، وصف كرره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واعتبره مثال جديد على ما يشتبه أنه انتهاكات لقانون الحرب، بدورها دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس.

أما أوكرانيا، فقد استغل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الضربة الأخيرة، ليعتبر أنها تظهر حاجة بلاده لقرارات سريعة لتزويدها بالأسلحة، في إشارة إلى الاجتماع الغربي المقرر بعد أيام، بشأن شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف.