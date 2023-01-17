أبرز عقبات بن سلمان..انحسار شديد للاستثمار الخارجي في السعودية

العالم- السعودية

وقالت الوكالة في تقرير لها إن “جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية؛ أكبر المشاكل التي تهدد رؤية ابن سلمان 2030، وحتى عندما يتم توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية، فإن الحقيقية تشير بأن الأموال لا تدخل إلى المملكة”.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه “بغض النظر عن مدى ثراء المملكة أو ثروتها، فإن المشكلة التي تواجهها؛ هي عدم وجود ثقة لدى المستثمرين الأجانب، للمساعدة في عمليات نقل التكنولوجيا واستراتيجية الأعمال والإنتاجية”.

وأشرت الوكالة إلى ارتفاع التضخم في السعودية بأسرع وتيرة له في 18 شهرًا، بسبب ارتفاع تكاليف الإسكان والطاقة والغذاء.

وذكرت الوكالة أن أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في السعودية؛ ارتفعت بنسبة 5.8% سنويًا، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.2%.

وكشفت معطيات رسمية تراجعا حادا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 85% خلال عام 2022 بما يكرس فشل رؤية 2030 وتدهور سمعة المملكة دوليا.

وأظهر تقرير لوزارة الاستثمار السعودية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني تراجعت 85 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار) في الربع الثاني ، مقارنة بنحو 51.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: سعودي ليكس