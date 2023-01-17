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فيديوغرافيك.. ماهر يونس ثاني أقدم أسير فلسطيني ينتظر حريته بعد 40 عاما

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الأسير ماهر يونس ، الخميس 19 كانون الآخِر/ يناير الجاري، بعد أن قضى 40 عامًا في سجون الاحتلال.

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فيديوغرافيك.. ماهر يونس ثاني أقدم أسير فلسطيني ينتظر حريته بعد 40 عاما

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