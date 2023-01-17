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شهيد برصاص الاحتلال بالخليل 

شهيد برصاص الاحتلال بالخليل 
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

قتلت قوات الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم الثلاثاء، شابًّا فلسطينيًّا بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر محلية أن مواطناً أصيب بجراح خطيرة، استشهد على إثرها، جراء إطلاق جنود الاحتلال النار صوبه عند مدخل النبي يونس بحلحول شمال الخليل.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الشاب قرب حلحول، فيما اندلعت مواجهات في وقت سابق شمال الخليل، وصادر جنود الاحتلال مركبة محترقة.

ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر فلسطينية أن الشهيد هو حمدي أبو دية ويعمل في الأجهزة الأمنية.

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فلسطينيًّا أطلق النار تجاه موقع عسكري قرب بلدة حلحلول شمالي الخليل دون وقوع إصابات، في حين جرى استهدافه بالرصاص فأصيب بجراح بالغة واستشهد على إثرها.

كما ادعى موقع "سيروغيم" أن المسلح نفذ عملية إطلاق نار قبل نحو ساعة من استهدافه للموقع العسكري دون وقوع إصابات، حيث كانت الحافلة فارغة شمال الخليل.

وبهذا يرتفع أعداد الشهداء بالضفة الغربية منذ بدء العام 2023 إلى 14 شهيدًا.

وبحسب قناة 14 العبرية، فإن فلسطينيًّا فتح النار تجاه قوة عسكرية قرب حلحول بدون إصابات، فيما ردت القوة بإطلاق النار تجاهه ما أدى لإصابته.

وفي حدث ثانٍ، أبلغ مستوطن عن تعرضه لطلق ناري قرب الخليل، إلا أنه تبين أنه تعرض للرشق بالحجارة بدون إصابات.

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