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قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية في ايران: حرس الثورة استخدم في المناورات البحرية انظمة كروز الصاروخية والمسيرات وانظمة الدفاع الجوي

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

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