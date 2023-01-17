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كنعاني: لا یمکن انکار اسم الخليج الفارسي لهذه المنطقة المائية

كنعاني: لا یمکن انکار اسم الخليج الفارسي لهذه المنطقة المائية
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن تسمية الخليج الفارسي لهذه المنطقة المائية حقيقة تاريخية ودائمة وموثقة لا یمكن إنكارها، وتكرار الاسم الوهمي لا يغير الحقيقة.

العالم - ايران

واضاف ناصر كنعاني اليوم الثلاثاء رداً على سؤال حول استخدام اسم مزيف للخليج الفارسي من قبل بعض المؤسسات والمسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيس وزراء هذا البلد: إن اسم الخليج الفارسي لهذه المنطقة المائية حقيقة تاريخية، دائمة وموثقة لا يمكن إنكارها وتكرار اسم مزيف لا يغير الحقيقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الخليج الفارسي" اسم ذكر في الوثائق القديمة والخرائط وسجلات السفر والنصوص القديمية منذ آلاف السنين وسيبقى تحت هذا الاسم إلى الأبد".

وأشار كنعاني إلى انه لایمکن استغلال التضامن التاريخي لدول المنطقة لجلب صداقة الآخرين وقال إن العلاقات الإيرانية العراقية تتجاوز الأفراد والمؤسسات وتتأصل في عمق تاريخ وحضارة البلدين والشعبین.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية عن ارسال وزارة الخارجية مذكرة احتجاج بسبب التصريحات التي اطلقها عدد من المسؤولين العراقيين .

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كنعاني: لا یمکن انکار اسم الخليج الفارسي لهذه المنطقة المائية

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