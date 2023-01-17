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وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يلتقي الرئيس رجب طيب اردوغان ويجري معه محادثات خلال زيارته الجارية لتركيا

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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