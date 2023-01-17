النزاهة العراقية: الوضع الراهن مناسب لبدء خطوات حقيقيّة لمكافحة الفساد

العالم - العراق

وقال حنون في بيان على هامش استقباله رئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا القاضي جاسم محمد عبود إن "المحكمة الاتحاديَّة العليا تقوم بأدوار مهمة في حفظ النظام الديمقراطيِّ عبر الرقابة على دستوريَّة القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحاديَّة"، مُشيداً "بدور القضاء الذي يعمل تحت إشرافه مُحققو الهيئة، والتعاون والتنسيق الكبير مع الهيئة".

وأوضح أن "الأجواء السياسيَّة وتشكيل الحكومة الجديدة مُناسبةٌ لبدء خطواتٍ حقيقيَّةٍ لمُكافحة الفساد، لا سيما أنَّ منهاج الحكومة جعل من مكافحة الفساد وإيقاف الهدر بالمال العام من أولويَّاتها عبر بناء أدواتٍ فعَّالةٍ لمُكافحته ووضع حدٍّ له".

ولفت الى أن "الهيئة تعمل على توعية الشعب بخطورة هذه الآفة وضرورة تكاتف الجميع في مُواجهتها ومُلاحقة مُرتكبيها"، مُجدِّداً تأكيده أنَّ "عمل الهيئة يسري وفق القوانين النافذة مع التحرُّز والاحتياط الكبيرين في التعامل مع المُتَّهمين أثناء التحقيق معهم واحترام حقوق الإنسان".