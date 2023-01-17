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العراق.. الحشد الشعبي يحبط مخططات إرهابية لاستهداف بغداد

العراق.. الحشد الشعبي يحبط مخططات إرهابية لاستهداف بغداد
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية من الخلايا الجديدة لتنظيم "داعش" الارهابي غربي بغداد، فيما أكد احباط مخططات إرهابية لاستهداف العاصمة.  

العالم - العراق

وذكر بيان للحشد الشعبي، أن "المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي قامت بعملية نوعية استباقية بكمين محكم وبعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص بقضايا هيئة حشد الشعبي تم اعتقال أحد أهم العناصر الإرهابية من الخلايا الجديدة لتنظيم داعش الارهابي في بغداد قضاء أبو غريب لديه رقم احصائي في بيانات التنظيم حيث يعمل كعنصر أمني في تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي كان يخطط لهجمات إرهابية على العاصمة بغداد وبفضل سواعد الأبطال في مديرية الأمن والانضباط (التحقيقات والأمن الوقائي)تم إلقاء القبض عليه و احباط هذه العمليات الإرهابية".

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