'الفتح' يحمل خارجية العراق مسؤولية متابعة ملف اغتيال قادة النصر دوليا

العالم - العراق

وقال حسين لـ "المعلومة"، ان "وزارة الخارجية يجب ان تأخذ على عاتقها متابعة قضية الجريمة الاميركية بحق قادة النصر، خصوصا ان هناك اعترافا صريحا من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بارتكابه جريمة الاغتيال قرب مطار بغداد الدولي".

واضاف ان "اميركا نفذت جريمتها من اجل خدمة مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة، حيث ارتكبت فعلتها بحق نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والذي يعد احد منتسبي الدولة العراقية اضافة الى انها ارتكبت جريمتها بحق شخصية ضيفة على العراق مايحتم على الجهات المسؤولة عدم تجاهل هذا الملف ومتابعته للقصاص من الجناة".

وبين حسين ان "اميركا ومن اجل عدم فتح هذا الملف فأنها لجأت الى اذرعها داخل العراق من اجل منع الحكومة من التحرك باتجاه مقاضاتها ازاء جريمتها بحق قادة النصر".