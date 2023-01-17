شاهد.. نزهة سياحية مثيرة في فينيسيا الايرانية

خاص بالعالم

قرية الصراخية تقع في محافظة خوزستان في جنوب غرب ايران، تبعد عن مدينة اهواز 110 كيلومترات وعن مدينة خرمشهر تبعد حوالي 65 كيلومتراً من الحدود العراقية.

هور شادكان الذي يقع في قرية الصراخية، سجل في منظمة اليونسكو، يعتبر من اهم الواحات المائية في ايران، تجمع هذه الواحة المائية بين الماء المالح والعذب، وهناك حيوانات ونباتات كثيرة ومتنوعة وطيور مهاجرة، دعونا نربط الاحزمة ونذهب الى نزهة سياحية قصيرة ومثيرة الى هور شادكان الدولي حيث الطيور المهاجرة.

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