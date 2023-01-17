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شاهد.. نزهة سياحية مثيرة في فينيسيا الايرانية

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

لطالما تناهى الى مسامعنا سحر مدينة فينيسيا الايطالية، التي تستخدم فيها القوارب للتنزه وللتجول السياحي، ولكن عدد قليل جداً من الناس سمعوا بقرية تسمى قرية الصراخية في جنوب غرب ايران وتلقب بفينيسيا ايران لاستخدام سكانها القوارب للتجول وللتنزه فيها.

خاص بالعالم

قرية الصراخية تقع في محافظة خوزستان في جنوب غرب ايران، تبعد عن مدينة اهواز 110 كيلومترات وعن مدينة خرمشهر تبعد حوالي 65 كيلومتراً من الحدود العراقية.

هور شادكان الذي يقع في قرية الصراخية، سجل في منظمة اليونسكو، يعتبر من اهم الواحات المائية في ايران، تجمع هذه الواحة المائية بين الماء المالح والعذب، وهناك حيوانات ونباتات كثيرة ومتنوعة وطيور مهاجرة، دعونا نربط الاحزمة ونذهب الى نزهة سياحية قصيرة ومثيرة الى هور شادكان الدولي حيث الطيور المهاجرة.

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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