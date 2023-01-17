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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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أمير عبداللهيان: لماذا لا يتحرك الغرب ازاء قتل المدنيين في العراق واليمن
أمير عبداللهيان: تم شن هجمة خارجية ضد ايران بعد وفاة مواطنة ايرانية بشكل طبيعي
تشاويش اوغلو: حرية التعبير في السويد فعالية ارهابية تنطوي على اثارة الكراهية
تشاويش اوغلو: يتحدثون في السويد عن حرية التعبير كفعالية تحريضية
تشاويش اوغلو: لم نشهد اي مواقف واضحة ترغم الاحتلال الاسرائيلي على وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين
تشاويش اوغلو: نعاني من الكثير من الانتهاكات في الشرق الاوسط كقضية فلسطين وقضية سوريا
تشاويش اوغلو: صوتنا لصالح قرار رفض اي اعتداء على البلدان الأخرى
وزير الخارجية الايراني في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي: على الجانب الاميركي الكف عن طرح القضايا المتناقضة والاتفاق النووي قريب المنال
وزير الخارجية الايراني في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي: على الجانب الاميركي الكف عن طرح القضايا المتناقضة والاتفاق النووي قريب المنال
وزير الخارجية الايراني في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي: نشجب سلوكيات السلطة الحاكمة في افغانستان ولابد من اقامة حكومة تضم كل المكونات
وزير الخارجية الايراني في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي: ركزنا في محادثاتنا على تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون الاستراتيجي بين ايران وتركيا
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.