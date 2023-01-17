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أميرعبداللهيان: الاتفاق النووي قريب المنال

أميرعبداللهيان: الاتفاق النووي قريب المنال
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الاتفاق النووي قريب المنال داعياً الجانب الأميركي الكف عن طرح القضايا المتناقضة في هذا المجال.

العالم - إيران

وفي المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان: إتفقنا على تنمية التعاون في مختلف المجالات وإزالة بعض العقبات على هذا الصعيد.

وأضاف أميرعبداللهيان: ركزنا في محادثاتنا على تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا.

ولفت إلى أن التبادل التجاري بين إيران وتركيا جيد لكنه ليس بمستوى طاقات البلدين.

وشدد بالقول: نأمل أن نشهد إنشاء ثلاثة أسواق حدودية بين إيران وتركيا.

وأكد وزير الخارجية الإيرانية إن أي تطور في العلاقات بين إيران وتركيا يصب في خدمة أمن المنطقة.

وفي جانب آخر من المؤتمر قال أميرعبداللهيان: نعارض الحرب في أوكرانيا وندعو للحلول السياسية.

وأضاف وزير الخارجية الايراني: نشجب سلوكيات السلطة الحاكمة في أفغانستان ولابد من اقامة حكومة تضم كل المكونات.

وردا على سؤال بهذا الشأن قال: على الجانب الأميركي الكف عن طرح القضايا المتناقضة والاتفاق النووي قريب المنال.

وأوضح أميرعبداللهيان: تم شن هجمة خارجية ضد ايران بعد وفاة مواطنة ايرانية بشكل طبيعي.. لماذا لا يتحرك الغرب ازاء قتل المدنيين في العراق واليمن.

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أميرعبداللهيان: الاتفاق النووي قريب المنال

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