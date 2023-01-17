الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 17-01-2023

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا العقاب الجماعي ضد عائلة الحوالي؟

توتر شديد يسود سجن النقب

شاهد بالفيديو.. قيادي تركي: من اجل تحقيق الاستقرار سنعيد العلاقات مع سوريا بالكامل

شاهد.. نزهة سياحية مثيرة في فينيسيا الايرانية

هل يسلم المغرب حسن آل ربيع ويتركه لمصيرٍ مجهول في السعودية؟

تعرف على النص الكامل لقرارات مجلس الوزراء العراقي