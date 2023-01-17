هل يسلم المغرب حسن آل ربيع ويتركه لمصيرٍ مجهول في السعودية؟

العالم ـ السعودية

ومنع الناشط آل ربيع، وهو من أبناء القطيف، من التواصل مع عائلته، حيث تواصل معها شخص آخر كان برفقته، وأبلغها أن المغرب ينوي تسليمه إلى السعودية خلال 48 ساعة.

وبحسب تقرير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن آل ربيع غادر السعودية منذ عام وشهرين، بشكل نظامي ولم يكن مطلوبا أمنيا، وتنقل بين أندونيسيا وعُمان وعدة بلدان، قبل أن يصل إلى المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريبأ.

وأكدت المنظمة أن مغادرته أتت بعد تصاعد الانتهاكات، وخاصة بحق عائلته. حيث “شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات بهدف اعتقال أخيه منير، واعتقلت تعسفيا أخوه الأكبر علي آل ربيع، فيما يعتقد أن هذا الاعتقال للضغط على أخوه منير لتسليم نفسه، وفي سياق نهج إتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه”.

وأشارت المنظمة إلى حكم الإعدام الصادر، مؤخرا، بحق أخيه علي محمد آل الربيع المعتقل منذ 7 فبراير/شباط 2021، وذلك على خلفية تهم مزعومة بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة.

وفي السياق، شدّدت المنظمة على أن اعتقال حسن محمد آل ربيع، في الوقت الذي يمارس فيه النظام السعودي أعتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة، “فإن اعتقال حسن محمد آل ربيع، وإمكانية تسليمه إلى السعودية، انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.”

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ” تسليم آل ربيع، هو تواطؤ خارق للقوانين العادلة، وأن هذا الانتهاك يضاف لسجل المغرب الأسود في تعاونها القمعي للسعودية، وسوف يعرّض ذلك آل ربيع للتعذيب والسجن بأحكام طويلة ولا يستبعد حتى صدور حكم عليه بالإعدام.”

وتساءلت المنظمة في تغريدة على حسابها على موقع تويتر: هل ستسلّم المغرب حسن آل ربيع وتتركه لمصيرٍ مجهول في السعودية؟

ونشرت المنظمة في تغريدتها صور لـ5 سعوديين تم تسليمهم للسعودية خلال حكم سلمان وكتبت: خلال حكم الملك سلمان، 5 سعوديين سُلِّموا إلى السعودية من قبل المغرب، الفيليبين، قطر، الكويت وعمان. أربعه منهم لازالوا معتقلين، تعرّضوا لفترات من الإخفاء القسري ويرجّح تعرضهم للتعذيب. هل ستسلّم المغرب حسن آل ربيع وتتركه لمصيرٍ مجهول في السعودية؟