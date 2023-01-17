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لماذا العقاب الجماعي ضد عائلة الحوالي؟

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين الأسباب التي جعلت قضاء ابن سلمان يمارس العقاب الجماعي ضد عائلة الحوالي المعتقل من يوليو 2018 .

العالم ـ السعودية

وجاء في الفيديو أن الأسباب التي أدت الى اعتقاله التعسفي من قبل سلطات السعودية هي أن "الحوالي يعتبر من الشخصيات الدينية المؤثرة في المملكة وله اراء سياسية دينية لا تروق لنظام ابن سلمان. كان من اوائل المحذرين للحملات العسكرية الامريكية في المنطقة والبعد الديني الذي تحمله. اراءه التي طرحها في كتابه المسلمون و الحضارة الغربية اغلبها تعارض مشاريع ابن سلمان ورؤية 2030. دعى قادة المملكة الى الالتزام بالشورى لحل المشاكل السياسية العالقة. عارض التطبيع مع "اسرائيل" ودعى لدعم القضية الفلسطينية. رفض اعتقالات الدعاة ومساواتهم بمتعاطي المخدرات في تقديمهم للقضاء. دعى الى حل مشكلة سيول جدة قبل بناء مدينة نيوم والقدية. عارض فكرة فتح السياحة على النهج الغربي بما فيها من تعر وفساد اخلاقي".

يستمر القضاء السعودي في إصدار المزيد من الأحكام التعسفية بحق معتقلي الرأي، حيث أقبل مؤخرا على مضاعفة العقوبات على أبناء فضيلة الشيخ د. سفر الحوالي.

وتأتي هذه الأحكام في ظل القمع المفرط الذي يتبعه ابن سلمان بحق أبناء المملكة، لاسيما من المؤثرين والمعبرين عن الرأي والأكاديميين.

يذكر أن الدكتور سفر الحوالي قد دخل المعتقلات الحكومية تعسفيا قبل 1649 يوما؛ بسبب مسودة كتاب ألّفه ينتقد الوضع في السعودية والحكم فيها، ويعد الحوالي باحث ومفكر وعالم شرعي من رموز الصحوة وعلماء الدين في المملكة.

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