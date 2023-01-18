الانهيار المعيشي للمواطنين البحرينيين وسرقة الصهاينة لاراضيهم

العالم – أبناء الديرة

وسلط البرنامج الضوء على تحذير العلامة عبد الله الغريفي من التعامل مع الصهاينة الذين يسرقون أراضي البحرين كما سرقوا أراضي فلسطين قائلا: الصهاينة اليوم يتحركون فيما بيننا ونسمع كي سرق الصاينة اراضي فلسطين اليوم جاؤوا ليسرقوا أراضي الوطن وجاء الغريب فمنزلي يساوي 20 الف يعطيه الصهيوني 100 ألف أو 200 ألف وانت مسكين ومعدم لكنك بذلك كسرت ايمانك كسرت دينك".

وناقش البرنامج ما قاله العلامة السيد عبدالله الغريفي سابقا ان الامر زاد رعباً ان بعض اوطاننا اصبحت مسرحاً للصهاينة الذي يحملون كل العداء للاسلام والمسلمين ولكل قيم الدين، فالحذر الحذر من التعاطي مع هؤلاء العابثين، هذا غزو فكري وثقافي حيث ان التحذير جاء بعد قيام عدد من السماسمرة بشراء عقارات لصالح الصهاينة في عدد من القرى ومناطق البحرين، وتتعالى اليوم النداءات والمناشدات والاصوات العلمائية التي تحذر من مخططات استعمارية في البحرين على غرار فلسطين.

وحول تحذيره من تحويل الديرة الى مسرح للعابثين الصهاينة بأمن هذه الديرة العلامة عبد الله الغريفي يجدد تحذيره من فلسطين جديدة ومن خطورة التطبيع على نسيج المجتمع في البحرين أكد عضو لجنة الوفاق البحرينية يوسف ربيع بوجود جمع كبير من العلماء كانوا قد تحدثوا في هذا الموضوع في خطورة ما عبر عنه بسرقة الأراضي في مقدمتهم اية الله الشيخ عيسى قاسم الذي حذر من قيام بحرينيين عبر جهات وسماسرة ببيع أراضي الى يهود وصهاينة في البحرين.

واضاف ربيع ان العلامة عبد الله الغريفي الان وبشكل صريح وواضح تحدث عن هذا الموضوع حيث أن هذا الاجتماع الكبير من العلماء على هذا الموضوع ليس من باب المعلومات فهنالك معلومات متوفرة في البحرين تقول بان المباني الموجودة في المنامة من مأتم آل مدن وصولا الى الحي التجاري تم شراءها من قبل شركات اجنبية أو محلية أو سماسرة باسعار مغرية جدا.

كما تطرق البرنامج الى مشكلة بحرنة الوظائف والانهيار المعيشي للمواطنين البحرينيين.

هذه الموضوعات يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة:

-عضو لجنة الوفاق البحرينية يوسف ربيع

التفاصيل في الفيديو المرفق ...