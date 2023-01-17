موقع عبري: وفد أمريكي يرفض لقاء وزيرين للاحتلال

العالم- كيان الاحتلال

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم الثلاثاء، أن وفدا أمريكيا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، من المفترض أن يصل إلى "إسرائيل" خلال ساعات، مشترطًا عدم لقاء كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش.

وأكد الموقع أن الوفد الأمريكي سيترأسه عضوة الكونغرس جاكي روسن، وستلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبزعيم المعارضة يائير لابيد ومسؤولين آخرين.

واشترطت جاكي روسن للسلطات الإسرائيلية خلال زيارة تل أبيب، عدم اللقاء بممثلي أحزاب اليمين المتطرف، سواء وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية"، أو وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، من حزب "الصهيونية الدينية".

وكان توماس نيدز، السفير الأمريكي لدى الاحتلال، قد صرح، الأربعاء الماضي، أنه لن يتعامل مع الحكومة الحالية في تل أبيب إلا من خلال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، بنيامين نتنياهو.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية اتصالا بتوماس نيدز، أكد من خلاله أن تعامله سيكون مع نتنياهو نفسه، وذلك ردا على سؤال يتعلق بمدى تعامله مع المتطرفين في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالل.

وأفاد نيدز بأنه لا توجد مقاطعات وهو لا يقاطع أحدا، وبأن الإدارة الأمريكية ستتعامل مع حكومة الإحتلالة وستعمل مع الجميع، إلا أنه من حيث المبدأ فإنه سيتعامل مع نتنياهو.

وشدد السفير الأمريكي لدى تل أبيب على أن بلاده تعارض أي نشاط استيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن نتنياهو يعلم ذلك، وعلى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي الحفاظ على رؤية "حل الدولتين" وإبقاء هذا الحل قائما.