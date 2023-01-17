الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان وهو شهيد الأمة بل شهيد العالم

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ضرورة اخضاع الاحتلال لصفقة تبادل أسری مع المقاومة

موقع عبري: وفد أمريكي يرفض لقاء وزيرين للاحتلال

انه شهيدُ الأُمَّة بل شهيدُ العالم.. السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان

بالفيديو.. عبداللهيان يبحث مع الرئيس أردوغان العلاقات الثنائية 

بالفيديو.. 40 دولة تدعو كيان الاحتلال لرفع عقوباته عن السلطة الفلسطينية

بالفيديو.. إصرار الشارع السوداني على إسقاط الحكم العسكري