وثائق بايدن..هل تكون غلطة الشاطر بألف؟ 

العالم - في البيت الابيض

ولأن الفرص المجانية يجب أن تستغل بكل تفاصيلها، جاءت فضيحة وثائق بايدن لتخرج الجمهوريين من فوضى انتخاب رئيس مجلس النواب والإنتقال من الدفاع إلى الهجوم.



ورغم وضوح الفارق بين وثائق مركز بايدن للأبحاث، ووثائق منتجع ترامب في مارالاغو، إلا أن تبعات واضحة ستنتجها هذه الأزمة لاسيما في ملف الإنتخابات الرئاسية.



ومعظم هذه التبعات ستكون على إدارة جو بايدن، الذي لم يتعامل بشكل مطمئن مع القضية، رغم الخطر المحدود الذي احتوته عملية الكشف عن الوثائق.



لكن، في المقلب الآخر، هناك من يرى في كل هذا وجها مختلفا، يتمثل باستخدام قضية الوثائق ورقة للدفع للإنخراط مباشرة في الحرب الأوكرانية بعد الهزائم الأخيرة لواشنطن وحلفائها في مواجهة روسيا.



هكذا قضية تشكل مادة دسمة للناشطين على تويتر فهنا لدينا تعليق من 'ديفيد ستيوارت' الذي تساءل. كيف يحظى جو بايدن بوثائق في مرآبه لا ينبغي له حتى الوصول إليها. أليست جريمة؟



'جيمس آرثر مولر' دافع عن تعامل بايدن مع القضية. مارالاغو هو منتجع، وليس سكنا خاصا. بايدن سلم طواعية وثائق لم يكن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعرف بوجودها بينما رفض ترامب الامتثال وعرقل طلبا قانونيا.



التعليق الأخير من 'جاكسون ديوالت' وفيه. إذا أراد الديمقراطيون مطاردة ترامب وتوجيه الاتهام إليه لامتلاكه وثائق سرية في مارالاغو، فعليهم فعل الشيء نفسه مع جو بايدن لامتلاكه وثائق سرية في مواقع متعددة. إنها ليست قضية استنسابية. إما أن تكون الجريمة قد ارتكبت أو لم تكن كذلك.



القضية هذه حظيت أيضا برسومات ساخرة كثيرة. نبدأ هنا مع هذا الرسم وفيه بايدن وترامب على نفس المركب، مركب الوثائق السرية.. وحولهما تحوم سمكتا قرش هما جاك سميث المحقق الخاص في قضية وثائق ترامب وروبرت هور المحقق الخاص في قضية وثائق بايدن.



ورسم يظهر صندوق مكتوب عليه وثائق سرية وداخله جو بايدن وكتب على الصندوق توم مختلس النظر اما الرسم الأخير ففيه ترامب وبايدن، وترامب يقول، لو كنت ذكيا مثلي، لكنت قمت برفع السرية عن الوثائق من خلال التفكير فيها.

ضيوف هذه الحلقة:

- أريك ولبرك المحلل السياسي الأمريكي.

- حسين الموسوي محرر الشؤون الامريكية في قناة العالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...