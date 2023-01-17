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انه شهيدُ الأُمَّة بل شهيدُ العالم..

السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان

السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال حفل توزيع “جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم”: عندما نعود الى آيات القران الكريم وأحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) وبدايات الاسلام سنجد تكريما عظيما للشهداء في يوم القيامة، حياتهم عند الله والشهداء لهم أجرهم ونوره والحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان وهو شهيد الأمة بل شهيد العالم.

العالم - لبنان

يتبع..

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